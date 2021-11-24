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Бастрыкин раскритиковал новую реформу следствия

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 08:23
Общество
Бастрыкин раскритиковал новую реформу следствия
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 24 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о бессмысленности идеи новой реформы следствия и надзора за ним, так как нынешняя является сбалансированной.

Также имеющаяся система подтвердила правильность решения выделения Следственного комитета из прокуратуры. Об этом Бастрыкин заявил ТАСС.

«Результаты работы Следственного комитета уже более 10 лет подтверждают, что разделение функций производства предварительного следствия и надзора за законностью производства следственных действий было правильным. Говорить о новых реформах явно бессмысленно», — сказал он.

Ранее Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи. Единый государственный экзамен необходимо отменить, сказал он. По словам Бастрыкина, ЕГЭ — «пытка» для российских школьников. Он призвал возродить советскую школу образования, отметив ее общепризнанность.

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