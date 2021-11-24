ТАСС: С-550 и С-500 будут защищать важные российские объекты от гиперзвуковых ракет

Москва, 24 ноября. Новая ЗРС С-550 будет вместе с С-500 «Прометей» обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Близкий к военной ведомству источник сообщил, ЗРС С-550 не придет на замену С-500, поскольку она не совершеннее своей предшественницы. Фактически она является лишь ее облегченной версии.

«Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у "Прометея". И силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться», — заявил источник ТАСС.

ЗРС С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО. Они будут совместно прикрывать стратегические цели РФ от гиперзвуковых целей. Вместе с системой С-350 «Витязь» и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать все цели.

Разработка Россией нового боевого комплекса уже привлекла внимание Запада. Как отметило издание NI, НАТО не понимает, стоит ли организации опасаться C-550.