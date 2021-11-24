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Ведущая Шафран: отложение старта «СП-2» позволит заранее обыграть США в санкциях

Политика
Ведущая Шафран: отложение старта «СП-2» позволит заранее обыграть США в санкциях
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Создание дочерних компаний, из-за которых сертификация «Северного потока — 2» была отложена, позволит в дальнейшем избежать санкций со стороны США. Об этом рассказала журналистка Анна Шафран.

В интервью для издания «Украина.ру» она отметила, что сейчас в Европе все внимание привлекает немецко-российский газопровод. Особенно этой ситуацией озабочен Киев, который очень сильно рискует.

«То, чего так боялась украинская сторона, оно, наконец, свершилось. Проект закончен, построен. Сейчас проходит сертификацию», — отметила эксперт.

Ведущая Шафран: отложение старта «СП-2» позволит заранее обыграть США в санкциях
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Она добавила, что россиянам не стоит переживать относительно процесса сертификации. Благодаря «СП-2» Германия становится европейским лидером в энергетической сфере. Она очень заинтересована в том, чтобы газопровод был запущен.

«Пересертификация связана с тем, что сейчас там создаются дополнительные дочерние компании, с тем, чтобы как раз избежать возможных американских санкций по этому проекту. На самом деле идет работа по предотвращению самого разного рода проблем и купированию рисков, связанных с работой этого проекта», — резюмировала Шафран.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что на данный момент запуску «СП-2» ничто не угрожает, ведь Германия просто не сможет выжить без газа. По словам эксперта, «Зеленые» действительно активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии, но пока это просто нереально.

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санкции сша сп-2 Северный поток — 2
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