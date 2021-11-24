Власти Крыма отказались от идеи возобновления подачи воды с Украины

Киев, 24 ноября. Власти Крыма не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Украина может и дальше строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мы не ставили, не ставим и никогда не будем ставить вопрос, чтобы открыть Северо-Крымский канал и получить воду с Украины. Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов», — сказал Фикс.

Он отметил, что даже в самые засушливые годы полуостров успешно вышел из ситуации. Поэтому Крыму не нужна украинская вода, которая прекратилась с 2015 года.

Ранее крымский парламентарий Сергей Трофимов раскритиковал отказ Украины возобновлять подачу воды на полуостров. Подобные действия являются тяжким преступлением против человечества, наказание за которое неотвратимо, сказал он.