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Смоленская область стала самым безопасным регионом для частных домов

Общество
Смоленская область стала самым безопасным регионом для частных домов
pixabay.com  /  dalphoto

Смоленск, 24 ноября. Меньше всего проблем с безопасностью испытывают владельцы частных домов в Смоленской и Курганской областях, следует из аналитики компании «Delta Системы безопасности».

Специалисты изучили более 50 тысяч случаев на объектах загородной недвижимости, потребовавших вмешательства групп быстрого реагирования. Наибольшее количество сигналов в абсолютном выражении зафиксировали в Ленинградской, Челябинской и Московской областях. Меньше всего таких случаев отмечено в Смоленской и Новокузнецкой областях.

«Наиболее спокойными регионами признаны Смоленская область, Курганская и Тюменская. Наибольший же коэффициент по количеству выездов на объект был выявлен в Ярославской области — 3,14 выезда в год, Краснодарская — 3,11 и Магнитогорская — 3,07», — цитирует авторов исследования РИА Новости.

Ранее ЦИАН выяснил, что спрос на проведение новогодних праздников в подмосковных загородных домах находится на уровне прошлого года. Предложений по аренде коттеджей в этот период до сих пор в достатке размещено на рекламных площадках.

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