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Рубль в октябре вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Экономика
Рубль в октябре вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 ноября. В октябре доля рубля в международных расчетах выросла до 0,2%, что позволило ему вернуться в рейтинг самых популярных мировых валют, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

В сентябре рубль уступил 20-е место в рейтинге венгерскому форинту. Однако в прошлом месяце вернулся в топ-20, нарастив долю в международных расчетах с 0,18% в августе до 0,2% в октябре. На популярность рубля повлияли его положение в Евразийском экономическом союзе и рост цен на сырьевые товары, сообщил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин

«Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют», — отметил Карпунин.

Первое место в рейтинге в октябре осталось за долларом (39,16%). Второе и третье места заняли евро (38,07%) и британский фунт стерлингов (6,41%). Пятерку лидеров замыкают японская иена с долей в 2,9% и китайский юань с «весом» 1,85%.

Ранее аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что россиянам сейчас выгодно начать покупать доллар, поскольку его курс может вырасти до 78 рублей. Евро до конца года подорожает до 85–86 рублей, считает эксперт.

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