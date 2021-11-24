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Педофила осудили за насилие над шестилетней дочерью на Алтае

Происшествия
Педофила осудили за насилие над шестилетней дочерью на Алтае
pxhere.com

Барнаул, 24 ноября. Суд в Алтайском крае приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над шестилетней дочерью и избиение 11-летнего сына, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

О преступлениях 30-летнего жителя одного из сел Бийского района Алтайского края стало известно, когда детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Там девочка рассказала о произошедшем воспитателям.

По данным следственного ведомства, педофил неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной дочери, пока ее матери не было дома. Также выяснилось, что мужчина систематически избивал сына-школьника. Суд признал педофила виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорит к 15 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Сланцах мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних. По версии следствия, от преступных действий пострадали его две дочери 2004 и 2014 года рождения.

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