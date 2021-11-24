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Журналистка Шафран раскрыла трюк Запада с мнимым нападением России на Украину

Политика
Журналистка Шафран раскрыла трюк Запада с мнимым нападением России на Украину
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. США активно поддерживают кампанию по якобы планируемому «нападению» России на Украину ради того, чтобы отвести внимание населения от проблем. Об этом рассказала журналистка Анна Шафран.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметила, что сейчас мир испытывает серьезное напряжение. Поэтому Вашингтону важно, чтобы люди не сосредотачивались на подобных вопросах.

«Мы понимаем, что мир входит в серьезную финансовую турбулентность. Там целый ряд предпосылок, начиная от элементарных, которые на поверхности, это последствия коронавируса, локдаунов, а с другой стороны, мы понимаем, что та модель экономическая, которая реализовывалась в последние годы, она теперь уже подбирается к логическому завершению. Как говорят специалисты, финансисты, нам остается год-полтора, если так можно назвать, спокойной жизни», — подчеркнула Шафран.

Журналистка Шафран раскрыла трюк Запада с мнимым нападением России на Украину
instagram.com / @shafran_anna

Она добавила, что утверждения Запада о вторжении на Украину вызывают только смех среди аналитиков и экспертов. У России достаточно своих проблем. Ей нужно развивать собственные территории, которых и так более чем достаточно.

Ранее публицистка Татьяна Монтян заявила, что Запад будет выкачивать ресурсы из Украины, пока это возможно, а затем выбросит ее. Тогда уже нельзя будет во всем обвинить Россию, как это делается сейчас.

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украина запад анна шафран
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