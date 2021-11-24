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Сандра Буллок опровергла свое участие в съемках «Человека-паука — 3»

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 07:56
Шоу-бизнес
Сандра Буллок опровергла свое участие в съемках «Человека-паука — 3»
flickr.com  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 24 ноября. Голливудская актриса Сандра Буллок развеяла слухи о том, что она сыграет Мадам Паутину в киноленте «Человек-паук: Нет пути домой». Артистка заявила, что Marvel Studios не связывались с ней.

В 2019 году в СМИ появились новости о том, что компания Sony разрабатывает фильм, посвященный Мадам Паутине. Это второстепенный персонаж из вселенной Человека-паука, который часто помогает герою в его приключениях. Об этом рассказал ScreenRant.

Сценаристы «Мербиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс должны были заняться написанием сценария. Остальные детали оставались неизвестными.

Несмотря на это, фанаты стали предполагать, кто мог бы сыграть Мадам Паутину в отдельном фильме или в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Обладательница премии «Оскар» в интервью для Джимми Киммела поделилась своим мнением относительно этих слухов.

Сандра Буллок опровергла свое участие в съемках «Человека-паука — 3»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Я не думаю, что я подхожу для Marvel. Ко мне никогда не обращались из Marvel. Никогда», — отметила актриса.

Ранее стало известно, что семейство Гуччи обвинило режиссера киноленты «Дом Гуччи» Ридли Скотта в том, что он наживается на их личности. Постановщик ответил на выпады в свою сторону.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сандра Буллок опровергла свое участие в съемках «Человека-паука — 3»
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