Сандра Буллок опровергла свое участие в съемках «Человека-паука — 3»

Лос-Анджелес, 24 ноября. Голливудская актриса Сандра Буллок развеяла слухи о том, что она сыграет Мадам Паутину в киноленте «Человек-паук: Нет пути домой». Артистка заявила, что Marvel Studios не связывались с ней.

В 2019 году в СМИ появились новости о том, что компания Sony разрабатывает фильм, посвященный Мадам Паутине. Это второстепенный персонаж из вселенной Человека-паука, который часто помогает герою в его приключениях. Об этом рассказал ScreenRant.

Сценаристы «Мербиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс должны были заняться написанием сценария. Остальные детали оставались неизвестными.

Несмотря на это, фанаты стали предполагать, кто мог бы сыграть Мадам Паутину в отдельном фильме или в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Обладательница премии «Оскар» в интервью для Джимми Киммела поделилась своим мнением относительно этих слухов.

Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Я не думаю, что я подхожу для Marvel. Ко мне никогда не обращались из Marvel. Никогда», — отметила актриса.

Ранее стало известно, что семейство Гуччи обвинило режиссера киноленты «Дом Гуччи» Ридли Скотта в том, что он наживается на их личности. Постановщик ответил на выпады в свою сторону.