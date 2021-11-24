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Годовалый ребенок пострадал во время аварии в Тверской области

Происшествия
Годовалый ребенок пострадал во время аварии в Тверской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вышний Волочек, 24 ноября. Годовалая девочка пострадала во время аварии в городе Вышний Волочек. Соответствующей информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.

По сведениям регионального управления ГИБДД, авария произошла в среду на улице Освобождения. Водитель легковой машины «Газ-3110» во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю Mercedes-Benz E200, за рулем которого находилась женщина.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что признаки алкогольного опьянения у водителей отсутствуют. Во время аварии, по информации «АиФ», пострадала девочка 2020 года рождения, которая находилась в немецком автомобиле. Она в момент ДТП была в детском кресле. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

Автомобиль скорой помощи недавно перевернулся в центре Москвы. В результате аварии пострадали несколько человек.

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