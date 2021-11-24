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Проценко призвал антипрививочников обратить внимание на письмо врачей

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 07:47
Общество
Проценко призвал антипрививочников обратить внимание на письмо врачей
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 24 ноября. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал об открытом письма врачей к антипрививочникам.

Врач в своем Telegram-канале отметил, что скоро будет два года с момента начала пандемии. По его словам, врачи ведут настоящую войну против коронавируса, ежедневно погибают более тысячи человек.

Проценко отметил, что знакомые и друзья пытаются приводить «контраргументы» против вакцинации и ограничительные меры. За основу берется мнение известных и уважаемых в России людей.

«Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего», — заявил он.

Главврач отметил, что эти люди могут прийти в «красные зоны» и своими глазами увидеть, что люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха. Они могут послушать истории пациентов, которые поверили им, а не врачам. Проценко отметил, что все, кто сомневается в силе прививки и публично вводит своих сторонников в заблуждение, не имеют морального права проигнорировать письмо.

«Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла», — подчеркнул он.

Ранее врачи 11 российских больниц написали открытое письмо известным людям, пропагандирующим отказ от прививок. В нем они призвали именитых антиваксеров увидеть своими глазами состояние пациентов, заразившихся коронавирусом.

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проценко открытое письмо антипрививочники коронавирус антиваксеры
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