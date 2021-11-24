Главврачи российских больниц призвали известных антиваксеров посетить COVID-госпитали

Москва, 24 ноября. Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо известным людям, пропагандирующим отказ от прививок. В нем они призвали именитых антиваксеров увидеть своими глазами состояние пациентов, заразившихся коронавирусом.

Письмо затрагивает политиков Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, депутата Петра Толстого, политолога Сергея Кургиняна, звезд шоу-бизнеса Марию Шукшину, Наталью Ветлицкую, Оскара Кучера и музыкантов Константина Кинчева, и Юрия Лозу. Авторы письма считают, что все перечисленные лица изменят свою точку зрения, после того, как увидят последствия болезни и осознают, какая ответственность лежит на их плечах, передает ТАСС.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — говорится в сообщении.

Под письмом подписались как доктора столичных медицинских учреждений, так и региональных. Среди них главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67, петербургских Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина и Городской больницы №40, а также Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, сочинской Инфекционной больницы №2 и Окружной клинической больницы в Югре.

Подразделения Росздравнадзора организовали кампанию по вычислению антипрививочников в соцсетях. Особое внимание уделяется работникам больниц.