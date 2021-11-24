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Камчатский подрядчик оказался не в состоянии качественно уложить асфальт за 5 млн рублей

Происшествия
Камчатский подрядчик оказался не в состоянии качественно уложить асфальт за 5 млн рублей
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Петропавловск-Камчатский, 24 ноября. Детский сад Камчатки обратился в суд с иском к ООО «РИО» об устранении недостатков по благоустройству территории учреждения.

В материале дела сказано, что в августе 2019 года детский сад и подрядчик подписали договор на основании электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории детсада. Сумма контракта составляла 5 миллионов 119 тыс. рублей. Договор был рассчитан на пять лет.

Компания выполнила условия контракта, а детский сад оплатил их, но после схода снега в прошлом году стало известно о дефектах. Руководство учреждения обнаружило вспучивание асфальта с образованием трещин, а также было не покрыто полотном место, которое было вырезано для лабораторного исследования качества дороги. В результате суд установил наличие недостатков в работе компании в рамках соглашения.

Грузовой автомобиль недавно провалился под асфальтное полотно на теплотрассе. Инцидент произошел на территории Новосибирска.

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асфальт дорога полотно
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