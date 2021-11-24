Депутат Петров предложил заменить основные документы россиян единым удостоверением

Москва, 24 ноября. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой о замене основных документов гражданина РФ единым, хранящемся в облачном носителе.

Копия обращения уже направлена на имя председателя правительства Михаила Мишустина. В заявлении депутат отмечает, что физические документы все больше уступают цифровым, что доказывает опыт многих стран.

В связи с этим паспорта гражданина РФ, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН предлагается совместить в единый документ нового образца. Об этом пишет RT.

«Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — отметил зампред.

По мнению Петрова, подобная мера повысит удобство граждан, которые вынуждены иметь «ворох различных гражданских документов». Кроме того, это также облегчит работу государству, которое в дальнейшем сможет модернизировать систему документооборота в России.