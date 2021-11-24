Пентагон изменил рабочую группу по слежению за НЛО

Вашингтон, 24 ноября. Пентагон создал новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое сменит предыдущую рабочую группу по слежению за НЛО.

Группа будет снижать любые угрозы для сохранности полетов без происшествий и национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении министерства обороны США.

«Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее Пентагон назвал Россию мировым полюсом силы. В современном мире есть три полюса силы, в число которых входит Россия, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.