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Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Политика
Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о продлении особого статуса Донбасса
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 24 ноября. Законопроект о продлении действия об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрирован в Верховной раде.

Законопроект № 6342 получен Радой и передан на рассмотрение руководству. Его текст пока не опубликован. Инициаторами документа стали 33 нардепа, большинство из которых из фракции «Слуга народа».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что скоро предстоит тяжелая работа по рассмотрению вопроса о продлении на год закона об особом статусе Донбасса. Согласно нынешней редакции, он заканчивается 31 декабря 2021 года.

Вступление данного закона в нарушение Минских соглашений было оговорено целом рядом условий. В частности, он предусматривает предварительное проведение «демократических выборов» и вывод оттуда «незаконных вооруженных формирований».

Донбасс может получить особый статус на постоянной основе. Для этого была разработана «формула Штайнмайера», которая оговаривает его введение.

Ранее МИД РФ опубликовал проект резолюции «нормандской встречи», вызвавший несогласие в Киеве, Берлине и Париже. Он подразумевает прекращение огня и нормализацию жизни в республиках с предоставлением им в составе Украины широкой автономии.

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