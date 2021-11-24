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Подразделения Росздравнадзора начали выявлять антипрививочников в соцсетях

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 06:02
Общество
Подразделения Росздравнадзора начали выявлять антипрививочников в соцсетях
pixabay.com  /  Ria Sopala

Москва, 24 ноября. Региональные подразделения Росздравнадзора начали мониторить соцсети на наличие людей, агитирующих против прививочной компании. В прокуратуру и СК уже передано порядка 37 заявлений.

Наиболее активны противники прививок в Карелии — оттуда получено 18 материалов. Второе место у Ростовской области, где было найдено восемь нарушителей. Тройку замыкает Волгоградская область с пятью заявлениями, передают «Известия».

Привлечь к ответственности таких людей могут по двум статьям. Особое внимание уделяется медицинским работникам. Чаще всего антипрививочники апеллируют к природному иммунитету, с коронавирусом они предлагают бороться народными средствами.

Медперсонал, агитирующий против вакцинации, представляет огромную опасность для общества. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал таких «профессионалов» предателями и призвал лишать их сертификата медицинского работника.

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соцсети проверка росздравнадзор антипрививочники
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