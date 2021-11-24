Власти США призывают суд отменить запрет на вакцинацию

Вашингтон, 24 ноября. Правительство США обратилось в федеральный апелляционный суд с просьбой приостановить правило вакцинации от коронавируса на рабочих местах.

Отсрочка выполнения Администрацией по охране труда и гигиене труда (OSHA) правила, которое требует, чтобы сотрудники еженедельно получали прививки или проходили тестирование на антитела, приведет к тысячам госпитализаций и смертей, заявили власти США. Об этом сообщает Reuters.

Администрация американского президента Джо Байдена издала несколько постановлений, направленных на поощрение вакцинации. OSHA требует, чтобы предприятия, в которых работают минимум 100 сотрудников, выполнили распоряжение к 4 января 2022 года.

Федеральное агентство новостей /

Это постановление было оспорено штатами, возглавляемыми республиканцами, а также предприятиями и торговыми группами. В результате Апелляционный суд 5-го округа США в Новом Орлеане заблокировал его.

Правительство США подчеркнуло, что если постановление останется в силе, то его следует, по крайней мере, изменить. Необходимо оставить требование о ношении масок и прохождение ПЦР-тестов.

Ранее стало известно, что Израиль и Россия ведут переговоры по признанию сертификатов «Спутника Лайт» для въезда туристов. Помимо этого, уже с 1 декабря россияне, привитые «Спутником V», смогут въехать в страну, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.