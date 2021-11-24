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Правоохранители и спасатели вскрыли дверь квартиры для спасения сахалинки от агрессора

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 05:57
Происшествия
Правоохранители и спасатели вскрыли дверь квартиры для спасения сахалинки от агрессора
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Южно-Сахалинск, 24 ноября. Сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб вскрыли дверь квартиры для спасения жительницы Томари от агрессора. Однако мужчина успел избить сахалинку, в результате чего она оказалась в больнице.

Инцидент произошел в Томари на Октябрьской улице. Полицейские получили сообщение о том, что мужчина избивает женщину во вторник в 22:30. Правоохранители выяснили, что мужчина был ранее судим, передает astv.ru.

Пресс-центр УМВД России по Сахалинской области сообщил, что на место происшествия сразу же поехали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские также вызвали автомобиль скорой помощи и спасателей.

Полиция потребовала, чтобы злоумышленник открыл дверь квартиры, однако он отказался кого-либо впускать и заперся. В результате сотрудникам оперативных служб пришлось вскрыть дверь. Агрессора задержали и привезли в полицейский отдел, а женщину госпитализировали медики. Правоохранители по итогу возбудили уголовное дело.

Полицейские ранее вернули пропавшего ребенка родителям. Они нашли 15-летнюю девочку живой в Сочи.

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