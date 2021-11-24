Оператор «Столото» подал в суд на Google из-за удаления своего приложения

Москва, 24 ноября. АО «Технологическая компания "Центр"» (бренд «Столото») намерено обязать Google вернуть в магазин приложений Google Play свое мобильное приложение, компания подала в суд соответствующий иск.

Иск заявлен «о неприменении условий договора, признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора и обеспечении допуска мобильного приложения к распространению», сообщает со ссылкой на судебный акт «Коммерсант». По данным газеты, иск касается приложения «Столото», которое американская корпорация в одностороннем порядке удалила из Google Play.

Иск поступил в суд 29 октября. Ответчиками в нем указаны американская компания Google LLC, российское ООО «Гугл» и ирландская Google Commerce. Дело останется без движения до 6 декабря, по определению суда.

Ранее корпорация GOOGLE LLC была признана виновной в нарушении административного законодательства России. По решению мирового суда компанию оштрафовали на 2 миллиона рублей.