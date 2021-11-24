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Экономист Андрианов: Байден объявил войну решением по нефти

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 05:26
Экономика
Экономист Андрианов: Байден объявил войну решением по нефти
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 24 ноября. Намерения американского лидера Джо Байдена использовать нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам поступать так же можно расценивать как объявление новой нефтяной войны.

Решение Байдена распечатать нефтяные резервы также может ударить по альянсу ОПЕК+. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов рассказал «Известиям».

«Создается впечатление, что Байден в преддверии декабрьской встречи картеля все же попробовал поблефовать. Мол, чем черт не шутит, может в этот раз удастся продавить несговорчивых саудитов и их партнеров — на фоне угрозы выброса на мировой рынок сырья из стратегического резерва США им придется наращивать свою добычу», — сказал он.

Также от этого пострадает нефтяной рынок США. Кроме того, падение цен на нефть не в интересах Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Байден планирует сообщить о старте товарных интервенций из стратегического резерва нефти для стабилизации цен на топливо вместе с еще несколькими странами. Уже во вторник Байден может объявить инициативу, согласно которой рынок пополнится на 35 млн баррелей нефти.

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