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Власти Чили одобрили однополые браки

Общество
Власти Чили одобрили однополые браки
pixabay.com/PD

Сантьяго, 24 ноября. Нижняя палата Чили одобрила законопроект, который разрешит однополые браки в южноамериканской стране. Соответствующее постановление было направлено в Сенат, где, судя по всему, получит поддержку.

Эта мера, которая возникла в верхней палате, прошла голосование. За закон выступили 97 депутатов, против — 35. Об этом сообщает Reuters.

Поскольку нижняя палата внесла некоторые изменения в законопроект, его необходимо будет одобрить повторно. Затем он будет отправлен президенту Себастьяну Пиньере, который уже объявил о своем согласии.

Чили является консервативным государством. Несмотря на это, в последние годы в стране появились признаки «левых» движений по социальным и культурным вопросам. В настоящее время подавляющее большинство чилийцев поддерживают однополые браки.

Власти Чили одобрили однополые браки
Федеральное агентство новостей /

Гражданские союзы между однополыми партнерами в Чили разрешены с 2015 года. Это обеспечивало им ряд условий для проживания, но не позволяло усыновлять детей. Кроме того, среди изменений, внесенных нижней палатой, было принятие более гендерно-нейтральной терминологии. Слова «муж» и «жена» были заменены на «супруг».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что нарушение законодательства о гей-пропаганде должно повлечь за собой ответственность. Таким образом он прокомментировал решение суда в отношении телеканала «Муз-ТВ».

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