Вильфанд предупредил жителей юга Западной Сибири о грядущем похолодании

Новосибирск, 24 ноября. Жителям Омской, Томской и Новосибирской областей стоит подготовиться к резкому похолоданию с 26 ноября на 9-12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На данный момент температура в регионах не превышает климатическую норму. Ночные температуры не опускаются ниже минус десяти градусов, дневные при этом не меньше минус семи. Об этом Вильфанд рассказал ТАСС.

«Но уже 26 ноября там будет морозная погода — ночные температуры [составят] минус 16-21 градус, дневные — минус 11-16 градусов. Будет очень резкое похолодание на 9-12 градусов», — рассказал ученый.

Жителям Поволжского федерального округа, напротив, стоит ожидать потепления. Ночные температуры могут выйти в плюсовое значение — до плюс одного. Дневные же и вовсе поднимутся до плюс двух, несмотря на текущие морозные дни.

Наблюдаются и погодные аномалии в ряде других российских регионов. Так, в сибирской Эвенкии минимальные значения достигнут минус 38 градусов.