Брешь в безопасности Windows 10 и 11 позволяет любому стать админом

Редмонд, 24 ноября. Специалист по кибербезопасности Абдельхамид Насери обнаружил уязвимость в операционной системе Windows, которая позволяет любому пользователю ПК получить права администратора.

Издание Bleeping Computer сообщает, что эксперт выявил брешь во всех актуальных системах — Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2022. Насери выложил код эксплойта в открытый доступ на Github.

Исследователь отмечает, что несмотря на недавнее обновление ОС, он нашел способ не только повысить уровень доступа у пользователя при помощи установщика Windows, но и сделать его администратора. Специалист не стал уведомлять Microsoft о проблеме. По мнению Насери, корпорация намеренно занижает размер выплат за поиск уязвимостей.

Журналисты Bleeping Computer протестировали эксплойт. Они утверждают, что на актуальной версии Windows 10 он всего за несколько секунд повысил полномочия аккаунта до системного уровня.

Компания Microsoft выпустит новый антивирус, предназначенный для операционной системы Windows 11. О его тестировании ранее сообщил сайт Neowin.