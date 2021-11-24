Эрнст предупредил о скорой смерти видеосервисов в России

Москва, 24 ноября. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что многие видеосервисы вскоре исчезнут, так как в них нет «экономической эффективности».

По словам Эрнста, останутся только те сервисы, которые будут составлять крупные экосистемы. Об этом он заявил на XXV Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.

«Умные банки сыграют в вывод на IPO платформ и заработают на этом деньги, но в принципе платформы — вещь не долгоживущая. Они нам надолго не пригодятся», — сказал Эрнст.

Он также отметил, что сотрудничество Первого канала с онлайн-платформами позволяет экспериментировать с промежутком времени между выходом продукта на телеканале и цифровой площадке. К тому же объединение бюджетов позволит производить больше нового контента.

Ранее Эрнст объяснил, почему закону не удается помешать публикации запрещенного контента в Сети. Интернет остается свободной платформой для доступа к материалам для взрослых или запрещенных. Эрнст убежден, что законы, необходимые для безопасности, не работают в полной мере.