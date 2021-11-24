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Автоэксперт Канаев предупредил об опасности езды в предрассветное время суток

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 04:25
Общество
Автоэксперт Канаев предупредил об опасности езды в предрассветное время суток
Невские Новости

Москва, 24 ноября. Зимний период приносит с собой не только новогодние праздники, но и сокращение светового дня, что увеличивает количество ДТП. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев дал советы по безопасной езде в темное время суток.

По словам эксперта, основная проблема предрассветных часов — сонное состояние водителей. Именно оно является виновником большинства аварийных ситуаций. В вечернее же время суток водителям, напротив, тяжело сконцентрировать после рабочего дня, передает радио Sputnik.

«В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку. В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов», — посоветовал эксперт.

Канаев призвал начинающих водителей следить за скоростным режимом. В сумерках из поля зрения часто уходят посторонние предметы на дороге, что создает опасность. Избежать этого можно простой внимательностью, заключил эксперт.

Не лишним будет и подготовка автомобиля к зимнему периоду. Автоэксперт Максим Строкер рассказал, что лучше приобрести к предстоящим холодам.

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