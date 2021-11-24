Около половины компаний Германии рискуют стать неконкурентоспособными из-за цен на газ

Берлин, 24 ноября. Почти половина немецких предприятий боятся снижения конкурентоспособности на фоне роста стоимости газа и электроэнергии.

Так, 46% компаний в Германии пожаловались на угрозу конкурентоспособности из-за роста цен на газ. Еще 11% решили отложить инвестиции в климатическую повестку, и 17% собираются отложить инвестиции в основные процессы компании, в том числе исследования и инновации. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Картина, нарисованная компаниями, очень тревожная. Высокие цены на электроэнергию и газ уже лишают треть компаний финансовых возможностей для необходимых будущих инвестиций», — рассказал президент DIHK Питер Адриан.

По данным Союза германских промышленно-торговых палат, немецкие компании вдвое переплачивают за энергоносители по сравнению с французскими конкурентами. Больше 40% немецких компаний хотят заключить контракты с отдельными операторами ветряных электростанций, чтобы быть независимыми от роста цен.

Ранее сообщалось, что коммунальные предприятия ФРГ объявили о корректировке тарифов на 2022 год. Это коснется порядка 2,7 млн домохозяйств