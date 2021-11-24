Королевская семья раскритиковала BBC за документальный фильм

Лондон, 24 ноября. Британская королевская семья опубликовала совместное заявление, в котором осуждает телеканал BBC за публикацию документального фильма с необоснованными утверждениями.

Новая кинолента под названием «Принцы и пресса» посвящена отношениям между герцогами Сассекским и Кембриджским, а также их взаимодействием со средствами массовой информации. Об этом сообщает Fox News.

В первом эпизоде присутствовали журналисты и комментаторы, которые описывали, как они получали информацию о королевской семье. Они отметили, что это утечки, неофициальные беседы с источниками и «нечестная практика» отдельных лиц. Специальный выпуск также был посвящен различным подходам братьев, когда дело касалось контроля СМИ.

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«Свободная, ответственная и открытая пресса имеет жизненно важное значение для здоровой демократии. Однако слишком часто раздутые и необоснованные утверждения из неназванных источников преподносятся как факты, и это разочаровывает, когда кто-либо, включая BBC, придает им достоверность», — говорится в заявлении королевской семьи.

В ответ представители телеканала заявили, что фильм лишь показал, как работает королевская журналистика. Они подчеркнули, что в этом процессе активно участвует как вещательная, так и газетная индустрия.

Ранее королевский автор Анна Пастернак рассказала, что герцогиня Сассекская отвергла монархию, но хочет извлечь выгоду из королевского титула. По ее мнению, таким образом она хочет повысить свою популярность в Северной Америке.