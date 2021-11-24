Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 04:45
04:38
Общество
Врач Комаровский: постельный режим при ОРВИ не дает легким расправляться
04:25
Общество
Автоэксперт Канаев предупредил об опасности езды в предрассветное время суток
04:21
Экономика
Около половины компаний Германии рискуют стать неконкурентоспособными из-за цен на газ
04:20
Общество
Королевская семья раскритиковала BBC за документальный фильм
04:00
Общество
«Вечерняя Москва» стала информационным партнером Музея Победы
04:00
Общество
Юрист Соловьев посоветовал россиянам критиковать Новый год вместо 8 Марта
03:55
Экономика
Издание Biznes Alert призвало ЕС к финансовой войне с Россией из-за Молдавии
03:54
Происшествия
Суд в два раза сократил срок жительнице Камчатки за мошенничество на 3,5 млн рублей
03:32
Общество
Экономист Григорьева: одинокие пенсионеры имеют право на льготы и соцобслуживание
03:30
Общество
Автоэксперт Васильев предостерег водителей от покупки незамерзайки «на обочине»
Все новости

«Вечерняя Москва» стала информационным партнером Музея Победы

Общество
«Вечерняя Москва» стала информационным партнером Музея Победы
Вечерняя Москва

Москва, 24 ноября. Медиахолдинг «Вечерняя Москва» стал официальным информационным партнером Музея Победы в Москве. Информацию об этом сообщили обе стороны.

Музей Победы является крупнейшим комплексом с выставками, посвященными Великой Отечественной войне. Он был открыт 9 мая 1995 года. В музее проводятся мероприятия международного уровня.

На его открытых площадках находится одна из самых больших в Европе выставок военной техники, которая насчитывает свыше 400 образцов. Более миллиона человек посещают Музей Победы ежегодно.

Газета «Вечерняя Москва» является одной из старейших в России. В 2023 году ей исполнится 100 лет. Издание вошло в топ-5 самых цитируемых средств массовой информации рейтинга Mediascope в 2020 году.

Недавно редакция «Вечерней Москвы» победила в номинации «Социально ответственные СМИ» на ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России» за проект «Московское качество».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Вечерняя Москва» стала информационным партнером Музея Победы
партнеры музей победы вечерняя москва
Комментировать