«Вечерняя Москва» стала информационным партнером Музея Победы

Москва, 24 ноября. Медиахолдинг «Вечерняя Москва» стал официальным информационным партнером Музея Победы в Москве. Информацию об этом сообщили обе стороны.

Музей Победы является крупнейшим комплексом с выставками, посвященными Великой Отечественной войне. Он был открыт 9 мая 1995 года. В музее проводятся мероприятия международного уровня.

На его открытых площадках находится одна из самых больших в Европе выставок военной техники, которая насчитывает свыше 400 образцов. Более миллиона человек посещают Музей Победы ежегодно.

Газета «Вечерняя Москва» является одной из старейших в России. В 2023 году ей исполнится 100 лет. Издание вошло в топ-5 самых цитируемых средств массовой информации рейтинга Mediascope в 2020 году.

Недавно редакция «Вечерней Москвы» победила в номинации «Социально ответственные СМИ» на ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России» за проект «Московское качество».