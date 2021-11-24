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Издание Biznes Alert призвало ЕС к финансовой войне с Россией из-за Молдавии

Экономика
Издание Biznes Alert призвало ЕС к финансовой войне с Россией из-за Молдавии
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 24 ноября. Европейский союз должен начать финансовую, политическую и юридическую войну против России, чтобы защитить Молдавию от влияния Москвы, считает автор польского издания Biznes Alert.

Издание призывает нанести «упреждающий удар» по России. Об этом написал автор статьи Войцех Якубик.

«Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов <...> Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — заявил он.

Якубик сравнил такой шаг с идеей польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского. Пилсудский в 30-х года предложил Франции напасть на Германию, чтобы предотвратить крупный военный конфликт. Автор статьи утверждает, что Москва использует долги Кишинева перед «Газпромом», чтобы повлиять на политику Молдавии. Ситуация становится хуже из-за газового кризиса в Европе.

Ранее сообщалось, что компания «Молдовагаз» получит средства для погашения долга за текущее потребление газа перед «Газпромом». Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

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