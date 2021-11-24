Суд в два раза сократил срок жительнице Камчатки за мошенничество на 3,5 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, 24 ноября. Камчатский краевой суд сократил наказание жительнице региона. Она виновна в 12 инцидентах с мошенничеством. Соответствующей информацией поделились в УФСБ по Камчатскому краю.

Жительница Камчатки в период с 2014 по 2017 работала юристом. В это время она нашла 12 человек, которые нуждались в жилище. Мошенница пообещала гражданам помочь получить и оформить в собственность жилье в новых домах, а также квартиры в аварийных зданиях для получения жилплощади по госпрограмме.

Злоумышленница не планировала покупать жилище для клиентов. Юрист заключила с потерпевшими соглашение на оказание услуг, предлагала собрать документы, предоставляла квитанции об оплате, после чего показывала поддельные документы о выделении квартир и вручала ключи от них. Все это она делала для создания видимости законности сделок.

Под разными предлогами мошенница получала еще деньги от людей. В результате суд признал ее виновной в мошенничестве. Она подала апелляцию, и суд сократил ее срок до шести лет.

СК недавно возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Причиной этого послужил инцидент с блокадницей в Ленинградской области.