Экономист Григорьева: одинокие пенсионеры имеют право на льготы и соцобслуживание

Москва, 24 ноября. Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева перечислила льготы для одиноких пенсионеров.

Экономист в беседе с «Праймом» сообщила, что лица данной категории могут рассчитывать на поддержку материальную и соцобсуживание. Материальная поддержка выражается в денежных выплатах, как и у других пенсионеров — например, субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Специалист отметил, что для их получения нужно соблюсти следующие условия: иметь регистрацию в помещении и не иметь задолженности по оплате коммуналки. Доля расходов должна превышать размер региональных стандартов.

Акцент в системе поддержки одиноких пенсионеров сделан на соцобслуживание. За каждым одиноким пенсионером должен быть закреплен работник соцслужбы, который приходит несколько раз в неделю. Он должен обеспечивать оптимальные комфортные условия для проживания одинокого человека: уборки квартиры, приготовления еды, сопровождение в больницу и в прогулках.

Григорьева также отметила, что каждый регион может устанавливать свои денежные выплаты в рамках региональной системы поддержки. Это может быть адресная социальная помощь, выплаты к праздникам и компенсация за стационарный телефон.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам повысят заработную плату. По данным hh.ru, в компаниях все больше отмечают сильные стороны сотрудников пенсионного возраста.