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Автоэксперт Васильев предостерег водителей от покупки незамерзайки «на обочине»
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Автоэксперт Васильев предостерег водителей от покупки незамерзайки «на обочине»

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 03:30
Общество
Автоэксперт Васильев предостерег водителей от покупки незамерзайки «на обочине»
51.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Москва, 24 ноября. Единственным способом избежать покупки поддельной незамерзайки является выбор правильного места для покупки, заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Поддельную незамерзайку могут делать с добавлением метилового спирта. Это сильный яд, который даже в небольших дозах способен вызывать слабость, головную боль и даже расстройство зрения, предупредил автоэксперт.

В бытовых условиях отличить метиловый спирт от этилового невозможно ни по внешнему виду, ни по запаху. Васильев советует ориентироваться на стоимость незамерзайки и точку продажи, сообщает агентство «Прайм».

«Конечно, если вы покупаете странную немаркированную жидкость синего цвета на обочине дороги за 150-200 рублей, то это гарантированно поддельная жидкость, опасная для вашего здоровья», — подчеркнул специалист.

Доцент МАДИ Лев Зиманов ранее заявил, что если оставить автомобиль на всю зиму на улице, геометрия шин может измениться. Этого можно избежать. Достаточно хотя бы раз в месяц выехать, чтобы после парковки автомобиль встал на другие точки контакта резины с поверхностью.

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