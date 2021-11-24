Автоэксперт Васильев предостерег водителей от покупки незамерзайки «на обочине»

Москва, 24 ноября. Единственным способом избежать покупки поддельной незамерзайки является выбор правильного места для покупки, заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Поддельную незамерзайку могут делать с добавлением метилового спирта. Это сильный яд, который даже в небольших дозах способен вызывать слабость, головную боль и даже расстройство зрения, предупредил автоэксперт.

В бытовых условиях отличить метиловый спирт от этилового невозможно ни по внешнему виду, ни по запаху. Васильев советует ориентироваться на стоимость незамерзайки и точку продажи, сообщает агентство «Прайм».

«Конечно, если вы покупаете странную немаркированную жидкость синего цвета на обочине дороги за 150-200 рублей, то это гарантированно поддельная жидкость, опасная для вашего здоровья», — подчеркнул специалист.

Доцент МАДИ Лев Зиманов ранее заявил, что если оставить автомобиль на всю зиму на улице, геометрия шин может измениться. Этого можно избежать. Достаточно хотя бы раз в месяц выехать, чтобы после парковки автомобиль встал на другие точки контакта резины с поверхностью.