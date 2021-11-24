Партия «Зеленые» в ФРГ осудила США за санкции против «Северного потока — 2»

Берлин, 24 ноября. Новые американские санкции против российской компании «Северный поток — 2» неприемлемы, сказал депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур.

Норипур раскритиковал новые санкции против российского проекта. Об этом он заявил в ходе выступления в немецком бундестаге, передает Reuters.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока — 2"», — сказал политик.

Партия «Зеленые» сама боролась с трубопроводом, но Норипур не понимает, какой дружбы добивается Вашингтон, если применяет санкции против друзей, а ведет дела с третьими сторонами. Политик назвал «Северный поток — 2» якобы неверным немецким решением.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с российским проектом «Северный поток — 2». Ограничения в отношении причастных к «СП-2» компании и ее судна вступили в силу 23 ноября. Согласно данным издания Bloomberg, американские власти расценивают Transadria Ltd. как подставную российскую компанию, зарегистрированную на Кипре.