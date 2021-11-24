Киев пообщел России «адские» санкции в случае войны с Украиной

Киев, 24 ноября. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад к введению «адских» санкций против России в случае начала войны с Киевом.

Климкин считает, что российский лидер Владимир Путин, достигнув нескольких внешнеполитических побед, «поймал кураж». Украинский дипломат добавил, что в связи с этим Москва якобы может решиться на «масштабные провокации» в отношении Киева. Поэтому США и Евросоюз готовы опередить Россию ответными мерами, передает «Обозреватель».

«Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько-то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», — сказал Климкин.

Ранее Госдеп без колебаний выразил готовность противостоять России. Вашингтон обеспокоен российской военной деятельностью около границ с Украиной. В связи с этим Белый дом готов использовать все имеющиеся рычаги давления на Россию.