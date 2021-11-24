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Финансист Переславский не исключил дальнейшее падение курса рубля

Экономика
Финансист Переславский не исключил дальнейшее падение курса рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Российская валюта может продолжить падение после «пробоя» уровня в 75 рублей за доллар, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Финансист назвал девальвацию рубля неизбежной на фоне обострения геополитической ситуации и угрозы новых санкций. Немаловажную роль в обвале курса национальной валюты сыграл доллар, перешедший к бурному росту после переназначения Джэрома Пауэлла на пост главы ФРС, сообщает со ссылкой на Переславского «Свободная пресса».

Специалист отметил, что рынок нефти в настоящее время «хандрит». Помочь российской валюте не может даже налоговый период, считает Переславский.

«В такой обстановке велика вероятность дальнейшего падения курса рубля — в случае пробоя уровня 75 руб. котировки нацелятся на следующую зону сопротивления 75,30 руб.», — прогнозирует Переславский.

Ранее аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что россиянам сейчас выгодно начать покупать доллар, поскольку его курс может вырасти до 78 рублей. Евро до конца года подорожает до 85–86 рублей, считает эксперт.

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