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«Зенит» упустил шанс пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 02:41
Спорт
«Зенит» упустил шанс пробиться в плей-офф Лиги чемпионов
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Мальме, 24 ноября. Российский «Зенит» и шведский «Мальме» не смогли определить победителя в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоялся на стадионе «Сведбанк». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Полузащитник шведского коллектива Серен Рикс записал на свой счет первый гол в матче на 28-й минуте. Голевую передачу на него сделал футболист «Мальме» Велько Бирмачевич. Зенитовцы смогли забить ответный гол только на 92-й минуте. Украинский защитник петербургской команды Ярослав Ракицкий отправил мяч в ворота с пенальти в конце игры.

При этом в отрицательном ключе отличились еще два футболиста «Зенита». Защитник Дмитрий Чистяков получил две желтые карточки и покинул поле на 86-й минуте, оставив команду в меньшинстве, а форвард Артем Дзюба оказался не в состоянии отправить мяч в сетку соперника с одиннадцатиметровой точки на 53-й минуте. В результате «Зенит» обеспечил себе только место в плей-офф Лиги Европы, но покинул Лигу чемпионов.

Бывший тренер петербургского коллектива Властимил Петержела перед матчем «Зенита» с «Мальме» заявил, что шведская команда является фаворитом в этой встрече.

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