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Фильм по аниме One Piece выйдет в 2022 году

Шоу-бизнес
Фильм по аниме One Piece выйдет в 2022 году
flickr.com  /  Net Sama / Публичное использование

Лос-Анджелес, 24 ноября. Новый фильм, основанный на аниме One Piece, был официально анонсирован. Он выйдет в прокат в 2022 году.

Оригинальная серия франшизы началась в 1999 году и насчитывает 20 сезонов. В центре сюжета 17-летний пират Монки Д. Луффи, который вместе со своей командой путешествует ради поиска заветного сокровища Ван Пис. Об этом сообщает ScreenRant.

В 2021 году фанатам был представлен юбилейный 1000 эпизод. Однако скоро они смогут увидеть полноценную экранизацию. Стриминговый сервис Netflix планирует перезапустить историю.

Недавно в Твиттере появился тизер-трейлер нового проекта. В клипе показывается, что фильм будет называться One Piece: Red. Через него создатели подтвердили, что кинолента выйдет в Японии в августе 2022 года.

Горо Танигути взялся за режиссуру, а Цутому Куройва пишет сценарий. Детали сюжета пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что средневековая драма «Последняя дуэль» неудачно стартовала в прокате и рискует не окупиться. Автор картины Ридли Скотт убежден, что во всем виновато современное поколение зрителей.

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