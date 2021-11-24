Фильм по аниме One Piece выйдет в 2022 году

Лос-Анджелес, 24 ноября. Новый фильм, основанный на аниме One Piece, был официально анонсирован. Он выйдет в прокат в 2022 году.
Оригинальная серия франшизы началась в 1999 году и насчитывает 20 сезонов. В центре сюжета 17-летний пират Монки Д. Луффи, который вместе со своей командой путешествует ради поиска заветного сокровища Ван Пис. Об этом сообщает ScreenRant.
В 2021 году фанатам был представлен юбилейный 1000 эпизод. Однако скоро они смогут увидеть полноценную экранизацию. Стриминговый сервис Netflix планирует перезапустить историю.
Недавно в Твиттере появился тизер-трейлер нового проекта. В клипе показывается, что фильм будет называться One Piece: Red. Через него создатели подтвердили, что кинолента выйдет в Японии в августе 2022 года.
歌声、赤髪。— 『ONE PIECE FILM RED』【公式】 (@OP_FILMRED) November 21, 2021
╋━
「???????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????」
2022年8月6日（土）公開決定！！
━╋
総合P：#尾田栄一郎
監督：#谷口悟朗
脚本：#黒岩勉 https://t.co/jXi1w2FR9Z#OP_FILMRED #ONEPIECE#ONEPIECE1000LOGS pic.twitter.com/Zk6ULsXQDN
Горо Танигути взялся за режиссуру, а Цутому Куройва пишет сценарий. Детали сюжета пока не разглашаются.
Ранее стало известно, что средневековая драма «Последняя дуэль» неудачно стартовала в прокате и рискует не окупиться. Автор картины Ридли Скотт убежден, что во всем виновато современное поколение зрителей.