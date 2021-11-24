IT-эксперт Назаренко посоветовал перезагружать смартфон для освобождения памяти

Москва, 24 ноября. Через определенное время после покупки смартфон может начать тормозить. Помочь избавиться от данной проблемы может очистка памяти устройства, об этом рассказал IT-эксперт Максим Назаренко.

Он объяснил, что смартфон имеет три типа памяти: оперативную, внутреннюю и внешнюю. Первая является пространством, в которое загружаются все открытые приложения и сама операционная система. При этом удалить их оттуда нельзя, поскольку в таком случае телефон перестанет работать, сообщил Назаренко в беседе с «Праймом».

«Метод борьбы за свободу в оперативной памяти только один: одновременно запускать только те приложения, которые действительно нужны в этот момент, и с некоторой периодичностью перезагружать или выключать на некоторое время смартфон, чтобы очистить оперативную память», — объяснил специалист.

Внутренняя же память, по словам Назаренко, в основном занята обновлениями операционной системы и тяжелыми файлами, которые сохраняют мессенджеры и другие приложения. Однако произвести ее очистку можно лишь обладая соответствующими навыками, либо обменяв устройство на более современное.

При этом, кроме нехватки памяти, пользователи смартфонов также могут столкнуться с утечкой данных. По словам IT-эксперта Чернова, подобному риску подвержены те, кто подключаются к общественным Wi-Fi-сетям.