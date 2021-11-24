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IT-эксперт Назаренко посоветовал перезагружать смартфон для освобождения памяти

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 01:29
Технологии
IT-эксперт Назаренко посоветовал перезагружать смартфон для освобождения памяти
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 24 ноября. Через определенное время после покупки смартфон может начать тормозить. Помочь избавиться от данной проблемы может очистка памяти устройства, об этом рассказал IT-эксперт Максим Назаренко.

Он объяснил, что смартфон имеет три типа памяти: оперативную, внутреннюю и внешнюю. Первая является пространством, в которое загружаются все открытые приложения и сама операционная система. При этом удалить их оттуда нельзя, поскольку в таком случае телефон перестанет работать, сообщил Назаренко в беседе с «Праймом».

«Метод борьбы за свободу в оперативной памяти только один: одновременно запускать только те приложения, которые действительно нужны в этот момент, и с некоторой периодичностью перезагружать или выключать на некоторое время смартфон, чтобы очистить оперативную память», — объяснил специалист.

Внутренняя же память, по словам Назаренко, в основном занята обновлениями операционной системы и тяжелыми файлами, которые сохраняют мессенджеры и другие приложения. Однако произвести ее очистку можно лишь обладая соответствующими навыками, либо обменяв устройство на более современное.

При этом, кроме нехватки памяти, пользователи смартфонов также могут столкнуться с утечкой данных. По словам IT-эксперта Чернова, подобному риску подвержены те, кто подключаются к общественным Wi-Fi-сетям.

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