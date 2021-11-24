Госдеп без колебаний выразил готовность противостоять России

Вашингтон, 24 ноября. США выразили готовность противостоять «вредной деятельности» России, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Вашингтон обеспокоен российской военной деятельностью около границ с Украиной. В связи с этим Белый дом готов использовать все имеющиеся рычаги давления на Россию.

«С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — сказал Прайс.

Ранее Госдеп США прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы готовится ко вторжению на Украину. В Госдепартаменте заявили, что не знают намерений Кремля, а отталкиваются от известных «схем», по которым действует Москва. Прайс отметил, что Вашингтон будет обеспокоен любыми якобы агрессивными действиями РФ в отношении Украины.