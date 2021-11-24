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Автомобили с пробегом в России стали покупать в кредит чаще новых

Экономика
Автомобили с пробегом в России стали покупать в кредит чаще новых
pixabay.com

Москва, 24 ноября. Число запросов на кредиты на подержанные автомобили впервые превысило количество заявок на займы для покупки новых машин, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В октябре было подано 402,8 тыс. заявок на кредит для покупки автомобилей с пробегом и 328,6 тыс. — на приобретение нового авто. До пандемии показатели составляли 121 тыс. и 415 тыс. заявок соответственно, сообщает газета «Известия».

В НБКИ тенденцию объяснили дефицитом новых автомобилей. Это подтолкнуло дилеров и банки, развивать кредитную инфраструктуру рынка подержанных авто, отмечают специалисты.

«Дефицит комплектующих привел к созданию многомесячных очередей за новыми машинами и переориентацией значительной части потенциальных клиентов на рынок б/у автомобилей», — сообщил изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что отечественный автомобиль Lada Granta подорожал с 2011 года в 2,4 раза. Впервые машина вышла на рынок по цене в 229 тысяч рублей. Сейчас минимальная версия Lada Granta продается за 559,9 тыс. рублей.

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