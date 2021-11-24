Автомобили с пробегом в России стали покупать в кредит чаще новых

Москва, 24 ноября. Число запросов на кредиты на подержанные автомобили впервые превысило количество заявок на займы для покупки новых машин, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В октябре было подано 402,8 тыс. заявок на кредит для покупки автомобилей с пробегом и 328,6 тыс. — на приобретение нового авто. До пандемии показатели составляли 121 тыс. и 415 тыс. заявок соответственно, сообщает газета «Известия».

В НБКИ тенденцию объяснили дефицитом новых автомобилей. Это подтолкнуло дилеров и банки, развивать кредитную инфраструктуру рынка подержанных авто, отмечают специалисты.

«Дефицит комплектующих привел к созданию многомесячных очередей за новыми машинами и переориентацией значительной части потенциальных клиентов на рынок б/у автомобилей», — сообщил изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что отечественный автомобиль Lada Granta подорожал с 2011 года в 2,4 раза. Впервые машина вышла на рынок по цене в 229 тысяч рублей. Сейчас минимальная версия Lada Granta продается за 559,9 тыс. рублей.