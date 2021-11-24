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Госдума одобрила дополнительные расходы на здравоохранение и дороги

Общество
Госдума одобрила дополнительные расходы на здравоохранение и дороги
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

, 24 ноября. Госдума на заседании 23 ноября одобрила поправки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

Так, на ускорение строительства автодорог в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай будет выделено 64 миллиарда рублей, на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями — 129 миллиарда рублей. Также 33 миллиарда рублей пойдут на создание системы широкополосной интернет-связи.

Согласно документу, по сравнению с временами до пандемии в следующем году будут увеличены расходы на здравоохранение, культуру и образование. Эксперты в беседе с «Известиями» назвали проект бюджета амбициозным и посткризисным.

Были также одобрены и поправки президента России Владимира об увеличении прожиточного минимума в 2022 году на 8,6%— до 12 654 рублей, а МРОТ — на 8,13% — до 13 890 рублей. В Минфине, сообщили, на эти цели из федерального бюджета будет выделено около 30 миллиардов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бюджет России по итогам текущего года будет профицитным. Этому будет способствовать нормализация макроэкономической политики страны, подчеркнул он.

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