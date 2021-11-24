США ведут постоянные консультации с Украиной насчет ее потребностей в обороне

Вашингтон, 24 ноября. Вашингтон постоянно консультируется с Киевом по его оборонным потребностям, рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Сейчас Госдепартамент ничего не может анонсировать. Об этом Прайс заявил на брифинге.

«Мы регулярно консультируемся и ведем диалог с нашими украинскими партнерами относительно их оборонных потребностей. На данный момент объявить или анонсировать нам нечего», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможную отправку оружия и советников из США на Украину. Он допустил, что такое действительно может случиться, однако такие меры ведут к нагнетанию на линии соприкосновения, передает RT.

Киев пытается применить новое зарубежное высокотехнологичное оружие на фоне резкого обострения ситуации на востоке Украины. Вероятно, первыми в ход пошли противотанковые управляемые ракеты из США Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.