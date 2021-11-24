Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 01:46
01:29
Технологии
IT-эксперт Назаренко посоветовал перезагружать смартфон для освобождения памяти
01:27
Политика
Госдеп без колебаний выразил готовность противостоять России
01:06
Экономика
Автомобили с пробегом в России стали покупать в кредит чаще новых
01:05
Общество
Госдума одобрила дополнительные расходы на здравоохранение и дороги
00:52
Армия
США ведут постоянные консультации с Украиной насчет ее потребностей в обороне
00:50
Экономика
Каждый десятый выданный россиянам кредит стал проблемным
00:50
Общество
Египет стал самым популярным местом отдыха россиян на Новый год
00:39
Общество
Сумма долгов россиян по алиментам впервые составила 150 млрд рублей
00:38
Общество
Вирусолог Чепурнов предупредил о возможной пятой волне COVID-19
00:37
Общество
Правительство России обсудило введение QR-кодов для неофициально переболевших
Все новости

США ведут постоянные консультации с Украиной насчет ее потребностей в обороне

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 00:52
Армия
США ведут постоянные консультации с Украиной насчет ее потребностей в обороне
facebook.com/pressjfo.news  /  Операция объединенных сил

Вашингтон, 24 ноября. Вашингтон постоянно консультируется с Киевом по его оборонным потребностям, рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Сейчас Госдепартамент ничего не может анонсировать. Об этом Прайс заявил на брифинге.

«Мы регулярно консультируемся и ведем диалог с нашими украинскими партнерами относительно их оборонных потребностей. На данный момент объявить или анонсировать нам нечего», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможную отправку оружия и советников из США на Украину. Он допустил, что такое действительно может случиться, однако такие меры ведут к нагнетанию на линии соприкосновения, передает RT.

Киев пытается применить новое зарубежное высокотехнологичное оружие на фоне резкого обострения ситуации на востоке Украины. Вероятно, первыми в ход пошли противотанковые управляемые ракеты из США Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Вернуться назад
Все новости / Армия / США ведут постоянные консультации с Украиной насчет ее потребностей в обороне
всу госдеп консультации
Комментировать