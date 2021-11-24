Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 01:46
01:29
Технологии
IT-эксперт Назаренко посоветовал перезагружать смартфон для освобождения памяти
01:27
Политика
Госдеп без колебаний выразил готовность противостоять России
01:06
Экономика
Автомобили с пробегом в России стали покупать в кредит чаще новых
01:05
Общество
Госдума одобрила дополнительные расходы на здравоохранение и дороги
00:52
Армия
США ведут постоянные консультации с Украиной насчет ее потребностей в обороне
00:50
Экономика
Каждый десятый выданный россиянам кредит стал проблемным
00:50
Общество
Египет стал самым популярным местом отдыха россиян на Новый год
00:39
Общество
Сумма долгов россиян по алиментам впервые составила 150 млрд рублей
00:38
Общество
Вирусолог Чепурнов предупредил о возможной пятой волне COVID-19
00:37
Общество
Правительство России обсудило введение QR-кодов для неофициально переболевших
Все новости

Каждый десятый выданный россиянам кредит стал проблемным

Экономика
Каждый десятый выданный россиянам кредит стал проблемным
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 ноября. Объем безнадежных просроченных долгов физических лиц в России составил 108,7 млрд рублей, проблемным стал каждый десятый выданный россиянам кредит, выяснили в НАПКА и БКИ «Эквифакс».

Безнадежными считаются долги, платежи по которым не производились более 360 дней. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» объем такой задолженности за год вырос на 19,6%. На начало сентября проблемным (не обслуживавшимся 90 и более дней) оказался каждый десятый выданный физическому лицу кредит, сообщает газета «Известия».

Рынок кредитования перегрет, но в среднесрочной перспективе его охлаждения не ожидается, отмечают эксперты. По данным газеты, все большее использование кредитных средств предполагает рост потребительской активности.

Ранее исследование платежного сервиса Qiwi показало, что каждый пятый россиянин брал микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты. Порядка 46% россиян допустили, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Каждый десятый выданный россиянам кредит стал проблемным
банки кредиты финансы
Комментировать