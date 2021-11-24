Каждый десятый выданный россиянам кредит стал проблемным

Москва, 24 ноября. Объем безнадежных просроченных долгов физических лиц в России составил 108,7 млрд рублей, проблемным стал каждый десятый выданный россиянам кредит, выяснили в НАПКА и БКИ «Эквифакс».

Безнадежными считаются долги, платежи по которым не производились более 360 дней. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» объем такой задолженности за год вырос на 19,6%. На начало сентября проблемным (не обслуживавшимся 90 и более дней) оказался каждый десятый выданный физическому лицу кредит, сообщает газета «Известия».

Рынок кредитования перегрет, но в среднесрочной перспективе его охлаждения не ожидается, отмечают эксперты. По данным газеты, все большее использование кредитных средств предполагает рост потребительской активности.

Ранее исследование платежного сервиса Qiwi показало, что каждый пятый россиянин брал микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты. Порядка 46% россиян допустили, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода.