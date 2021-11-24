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Египет стал самым популярным местом отдыха россиян на Новый год

Общество
Египет стал самым популярным местом отдыха россиян на Новый год
pixabay.com  /  Alina_Z

Москва, 24 ноября. Россияне нередко предпочитают справлять новогодние каникулы не дома, а в курортных странах. При этом одним из самых популярных направлений оказался Египет, рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Так, поездки в эту страну занимают порядка половины от всех проданных путевок. Слетать в Египет из России с 9 ноября можно на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, однако всего для россиян доступны прямые рейсы из 30 городов страны.

При этом зачастую российские туристы предпочитают пятизвездочные отели с питанием «все включено», несмотря на наличие более доступных по цене предложений. Об этом «Известиям» сообщили в Tui.

«Стоимость недели в Шарм-эш-Шейхе стартует от 48,1 тыс. рублей: во столько обойдется отдых в отеле "три звезды" с питанием "все включено". Это минимальная стоимость за гостиницу в 300–500 м от пляжа с вылетом на прямом рейсе — правда, в неудобное время. С вылетом в удобные часы цена будет 55,6 тыс.», — добавили в «Интуристе».

Поскольку Египет является одним из наиболее востребованных направлений новогоднего туризма у россиян, количество доступных туров сокращается с каждым днем. Данный факт подтвердили некоторые египетские отели, объявившие так называемый стоп-сейл.

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