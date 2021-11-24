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Сумма долгов россиян по алиментам впервые составила 150 млрд рублей

Общество
Сумма долгов россиян по алиментам впервые составила 150 млрд рублей
pexels.com  /  Lina Kivaka

Москва, 24 ноября. Задолженность россиян по «детским» алиментам возросла до 150 млрд рублей к осени текущего года. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным на сентябрь, в Федеральной службе судебных приставов находилось более 1,3 исполнительных производство по взысканию неуплаченных алиментов. Каждое третье из них было возбуждено в текущем году.

«Всего за 2021 год мы взыскали более 22 млрд рублей. Это на 9 млрд больше, чем в прошлом году», — рассказал замглавы Управления организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков.

По его словам, в России фиксируется тенденция к увеличению взысканий с должников. Сенаторы предложили ужесточить действующее законодательство, чтобы решить проблему с долгами по «детским» алиментам. Также там напомнили о инициативе создать в России специальный алиментный фонд, передают «Известия».

Недавно заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что теперь на алименты будут удерживать со стипендии, пособия по безработице и доходов самозанятых жителей страны.

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