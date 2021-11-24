Правительство России обсудило введение QR-кодов для неофициально переболевших

Москва, 24 ноября. Правительство обсуждает возможность введение QR-кодов для людей, которые неофициально переболели COVID-19 и имеют антитела к коронавирусной инфекции. Эту инициативу могут одобрить в ближайшем будущем.

Академик Александр Гинцбург сообщил, что выдача QR-кодов для неофициально переболевших людей была бы справедливой. Власти сейчас работают над этим вопросом.

Всемирная организация здравоохранения в данный момент не сообщает, какой показатель антител необходим для защиты от коронавирусной инфекции. Соответствующей информацией поделился РБК.

В случае принятия этого предложения, получить QR-коды на основании показателя антител смогут не только переболевшие без официального диагноза медиков, но и люди, которе вакцинировались иностранными препаратами против COVID-19.

Омичи, которые переболели COVID-19, получат QR-коды без прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции. Сертификаты нужны для проезда в общественном транспорте и посещения мест массового скопления людей.