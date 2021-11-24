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«Известия»: инфляция в России по итогам года может превысить 8%

Экономика
«Известия»: инфляция в России по итогам года может превысить 8%
pixabay.com  /  PD

Москва, 24 ноября. Опрошенные «Известиями» аналитики прогнозируют инфляцию к концу 2021 года в размере 8,04%.

Ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентство страны приняли участие в анализе экономической ситуации. Их оценка не укладывается в прогнозы ЦБ: так, регулятор прогнозирует в 2021-м году темпы роста цен от 7,4–7,9%.

Специалисты полагают, что главными факторами усиления инфляции станут увеличение стоимости сырья и продовольствия. Также роль может сыграть вероятное ослабление курса рубля на фоне обострения геополитической ситуации, сообщают «Известия».

Минэкономразвития указывает, что правительство реализует перечень мер для сдерживания цен. В ЦБ отмечают, что ситуация с инфляцией в стране по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью.

Ранее Минэкономразвития России скорректировало прогноз по инфляции. В ведомстве его установили на отметке в 5,8%

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