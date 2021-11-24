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Израиль может открыться для привитых «Спутником V» россиян с 1 декабря

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 00:31
Общество
Израиль может открыться для привитых «Спутником V» россиян с 1 декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Иерусалим, 24 ноября. Израиль и Россия ведут переговоры по признанию сертификатов «Спутника Лайт» для въезда туристов. Помимо этого, уже с 1 декабря россияне, привитые «Спутником V», смогут въехать в страну, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.

Он подчеркнул, что прибывшая в Россию делегация минздрава Израиля «была впечатлена» высоким уровнем российских лабораторий, в которых изготавливается «Спутник V», а также работой «Госуслуг». По словам Развозова, Москва и Иерусалим обсуждают вопрос признания российских сертификатов по COVID-19 уже полгода. Помимо этого, Израиль также заинтересован в допуске в страну россиян, которые прошли вакцинацию «Спутником Лайт», передают «Известия».

«Этот вопрос, вопрос признания "Спутника Лайт", мы обсуждаем, на повестке дня стоит все ... Все это обсуждается, но главная тема — это "Спутник V", поскольку большая часть населения России привита им», — сообщил министр туризма Израиля.

Он отметил, что согласно текущим планам израильского минтуризма, страна будет открыта только для россиян, получивших оба компонента «Спутника V» не более шести месяцев назад. Смогут ли посетить Израиль туристы, ревакцинировавшиеся «Спутником Лайт» по прошествии полугода, Развозов не уточнил.

Тем временем, как считает врач Михаил Каган, «Спутник Лайт» отлично подходит для третьей вакцины от COVID-19. Недавно ревакцинацию данным препаратом прошел и президент России Владимир Путин.

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