Более 70% работников российских компаний готовы пройти корпоративное обучение

Москва, 24 ноября. Большинство работников российских компаний (72%) считают, что во всех организация должна быть система корпоративного обучения, свидетельствуют данные службы исследований hh.ru.

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проводила опрос сотрудников российских компаний с 9 по 16 ноября. Всего были опрошены 1,6 тыс. человек, сообщает «Коммерсант».

С необходимостью существования системы обучения персонала во всех компаниях согласились 72% респондентов. Но лишь 57% участников опроса заявили о наличии такой системы в их организации. Больше всего таких респондентов оказалось в сфере производства (63%), продаж (62%), административного персонала (59%), а также высшего менеджмента (53%) и IT (49%).

Онлайн-курсы в 2021 году проходили 43% участников опроса, традиционные курсы повышения квалификации закончили 32% респондентов. Тренинги с приглашением бизнес-тренеров прошли 23% опрошенных, курсы по приобретению напрямую не связанных с профессией навыков — 15% участников исследования. Стажировались в других филиалах или офисах компании 9% респондентов.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что более 80% россиян считают, что их профессия приносит пользу обществу. Наиболее полезными россияне считают профессии врачей, учителей и спасателей.